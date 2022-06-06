Kırşehir Valisi Buhara'ya Türkiye Çevre Haftası ziyareti - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara'ya Türkiye Çevre Haftası ziyareti

06.06.2022 12:54
Kırşehir Valisi Buhara'ya Türkiye Çevre Haftası ziyareti

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Buhara, dünyanın en büyük sorunlarının birisinin çevre kirliliği olduğunu belirtti.

Gelecek kuşaklara daha yeşil, temiz ve yaşanabilir çevre bırakmanın önemine değinen Buhara, "Çevre sorunlarına dikkati çekmek ve kamuoyunda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 5 Haziran gününü içine alan haftanın Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 'sıfır atık' olarak belirlenen temayla, Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin toplumda çevreye karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Gençtürk, hafta boyunca planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mete Buhara, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Buhara'ya Türkiye Çevre Haftası ziyareti - Son Dakika

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