Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı

28.09.2022 12:48
Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ilçesinde bağ bozumu etkinliğine katılarak pekmez kaynattı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ilçesinde bağ bozumu etkinliğine katılarak pekmez kaynattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpınar ilçesine bağlı Pekmezci köyüne misafir olan Buhara, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Köyün bağ bozumu etkinliğine katılan Vali Buhara, bağdan üzüm keserek köy sakinleriyle pekmez kaynattı.

Buhara, burada yaptığı konuşmada, köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek "Bağ bozumunun bereketli olmasını diliyor, köylülerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı - Son Dakika
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