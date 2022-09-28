Buhara, burada yaptığı konuşmada, köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek "Bağ bozumunun bereketli olmasını diliyor, köylülerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpınar ilçesine bağlı Pekmezci köyüne misafir olan Buhara, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı - Son Dakika

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