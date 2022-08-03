İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Buhara, daha sonra kurum bahçesinde gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Buhara, gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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