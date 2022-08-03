Vali Buhara, gençlik merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, gençlik merkezindeki kursiyerler ve aileleriyle bir araya geldi.
Cacabey Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Buhara, kulüp ve atölye faaliyetlerini inceledi.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Buhara, daha sonra kurum bahçesinde gençlerle sohbet etti.
Vali Buhara, gençlerin aileleriyle de sohbet ederek taleplerini dinledi.
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