Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet-Dalakçı ve Karacaören köyleri arasında İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfalt çalışma alanlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Buhara köy yollarındaki yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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