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Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği ile UNESCO Şehirler Ağı'na Kırşehir'in de müzik alanında dahil olması için Belediye Başkanlığınca yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından açıklamada bulunan Vali İbrahim Akın, "Kırşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan...

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması, System.String[]

Kırşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği ile UNESCO Şehirler Ağı'na Kırşehir'in de müzik alanında dahil olması için Belediye Başkanlığınca yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından açıklamada bulunan Vali İbrahim Akın, "Kırşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan Kırşehir'in müzik alanında UNESCO Şehirler Ağına dahil edilmesine yönelik başvurusu, 2019 yılı Nisan ayında toplanan ve Başkanlığımda gerçekleştirilen AHİKA Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınarak desteklenmesi kararı alınmıştı"dedi.


Alınan karar doğrultusunda ilgili tüm kurumların destek verdiğini ifade eden Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Bu karar doğrultusunda, ilgili kurumların görüşleri alınarak ilimizin tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu ile abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatlarını kapsayan bilgileri içeren başvuru 2019 yılı Haziran ayı sonunda UNESCO'nun ilgili birimine iletilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'den UNESCO Şehirler Ağı'na dahil olan iki ilden birisi Kırşehir olmuştur. Afyonkarahisar gastronomi alanında ağa dahil olurken, Kırşehir ise müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir olmuştur. İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş'ı, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı, Hacı Taşan'ı, Çekiç Ali'yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygı ile yad ediyorum." - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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