Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir'de yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali İbrahim Akın, şehirde yürütülen projelerin toplamda parasal değerinin 2 milyar 800 milyon 239 bin lira olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması, System.String[]

Kırşehir'de yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali İbrahim Akın, şehirde yürütülen projelerin toplamda parasal değerinin 2 milyar 800 milyon 239 bin lira olduğunu söyledi.


Neşet Ertaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.


Kamu Kurumlarının veri girişlerini gerçekleştirdiği İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) yatırım izleme raporlarına göre; 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Kırşehir'de 225 projenin bulunduğunu belirten Vali Akın, "Geçmiş yıllar dahil projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 264 milyon lira harcanmıştır. 2019 yılında bu projelere toplamda 410 milyon 416 bin lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibariyle 371 milyon 148 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 225 projeden 148'i tamamlanmış, 49 proje de devam etmekte, 28 proje ise başlanma aşamasındadır"dedi.


Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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