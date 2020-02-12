Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ziyaret ettiği Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde, okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ziyaret ettiği Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde, okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.


Vali Akın, "Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri nitelikli eleman yetiştirilmesinde önemli rol oynuyor" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de eşlik ettiği ziyaretinde Okul Müdürü Turan Altıok'tan okul ve öğrenciler hakkında bilgiler alan Vali Akın, sınıfları ve atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.


Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin nitelikli eleman yetişmesinde önemli rol oynadığını belirten Vali İbrahim Akın, mesleki eğitim veren okulların tüm faaliyetlerini önemsediklerini söyledi.


Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de, amaçlarının öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten Vali Akın, "Günümüzde devletimiz siz öğrenciler için imkanların en iyisini sunmuş durumda. Kendinizi geliştirmek için çok çalışmalısınız. Bu yolda önünüze çok engel çıkacaktır, fakat bu engeller sizi yıldırmamalı, engeller karşısında azimle çalışarak başarıya ulaşmalısınız"diye konuştu.


Hızla gelişen ve değişen teknolojiye de ayak uydurarak teknolojinin sunduğu imkanlardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanması gereğini ifade eden Vali Akın, "Teknoloji bağımlısı olmamaya özen göstermelisiniz. Sağlıklı beslenerek, spor yaparak zinde bir şekilde gelişmenizi önemsiyoruz. Eğitim kalitesinin oldukça yüksek olduğu Kırşehir'de, kaliteyi daha da artırmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Ülkemizin geleceği olan siz gençlerimizin, becerikli ve kalifiye eleman yetiştiren bu okuldaki eğitimini tamamladıktan sonra farklı sektörlerde önemli çalışmalara imza atarak ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşıyacağınıza eminim" dedi.


Öğretmenlerle de bir toplantı yapan Vali Akın, öğrencilerin eğitim aldıkları atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu. - KIRŞEHİR

Anadolu Lisesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]