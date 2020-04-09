Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve POMEM Müdürü, 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan polis günü nedeniyle Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Vali Akın, "Kurulduğu günden itibaren çağın gereklerine uygun olarak modern araç ve gereçlerle teknik altyapısını kuvvetlendiren, tecrübeli kadrosuyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Polisi dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin hizmetindedir" dedi.



İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Ortaç Şekeroğlu, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle ziyarette bulundukları Vali İbrahim Akın'a bilgilendirme yaptı.



Polis teşkilatımızın dünyada örnek bir teşkilat olduğunu belirten Vali Akın, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile görevlerini ifa eden tüm emniyet personeline teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatının kuruluşundan bu yana vazife uğruna şehadete ve gazilik mertebesine ulaşan teşkilat mensuplarını minnetle anıyorum"diye konuştu.



Ziyaret fikir alış verişinin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR