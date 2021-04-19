Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan aile içi ziyaretlerin yapılmaması çağrısı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan ev içi ziyaretlerde bulunulmaması ve sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine uyulması için hassasiyet beklediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün Türkiye'de de yayılımının artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu artış nedeniyle Bilim Kurulu'nun görüşleri ve sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan tarihinden itibaren ülkemiz genelinde iki haftalık kısmi kapanma kararı alınmıştır. Bunun neticesi olarak ilimizde de salgını önlemeye yönelik kararlar alarak uygulamaya koyduk. Koronavirüs hayatımızdan çıkana kadar maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz. Özellikle aile içi ziyaretlerin yapılmaması ve sokağa çıkma kısıtlaması saatlerine uyulması konularında vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Alınan tüm bu tedbirler vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir. Kırşehirli hemşerilerimizden tedbirlere uymalarını bekliyoruz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve ilgili daire müdürleri katıldı.