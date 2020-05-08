Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, annelerin çocuklarını sevgi ve şefkatle besleyip büyüten, her türlü tehlikeye karşı koruyup kollayan, güzel erdemlerle donatarak hayata hazırlayan en değerli varlıklar olduğunu ifade etti.

Hayata daha güçlü ve emin adımlarla başlamanın annelerin varlığıyla mümkün olduğunu vurgulayan Akın, anne sevgisi ve terbiyesi alan bir çocuğun tüm kötülüklerden uzak durduğunu, çevresiyle daha sağlıklı iletişim kurabildiğini ve mutlu bir hayat sürdüğünü aktardı.

İslam inancına göre de yüce bir değer olarak kabul edilen annelere sadece senenin bir gününde değil her zaman sevgi ve hürmetle yaklaşmak, onların değerini kaybetmeden bilmek, gönüllerini hoş tutmak ve ihtiyaçlarını karşılamak, hayırlı bir evlat olmanın gereği olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Ayrıca, vatan için canlarını feda eden şehitlerin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin hayır duasını almanın büyük bir manevi güç olduğunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bu duygularla sabrın, merhametin, fedakarlığın, karşılıksız sevginin kısacası hayata dair tüm eşsiz ve yüce duyguların timsali olan değerli annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum."