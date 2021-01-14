Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması

14.01.2021 15:49
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, alınan tedbirler sayesinde son zamanlarda Kırşehir'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlandığını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, alınan tedbirler sayesinde son zamanlarda Kırşehir'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valiliği Konferans Salonunda düzen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Akın, işsizliğe yönelik alacakları koruyucu ve geliştirici tedbirleri görüşeceklerini belirtti.

Bütün ülkelerin en önemli sorunlarının arasında işsizliğin olduğunu belirten Akın, "Biz de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak değerlendirmelerde bulunuyor, gereken kararları alıyor, aldığımız bu kararları da uygulamaya geçiriyoruz. Bugünkü toplantımızda da gündemdeki maddeleri görüşerek kurulumuzun görüş ve önerilerini dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl mart ayından beri koronavirüs ile mücadele süreci yaşandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tüm sektörlerde daralma yaşandı. Ancak, son zamanlarda alınan tedbirler sayesinde Kovid-19 vaka sayılarında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de önemli oranda düşüş sağlandı. Dün akşam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasıyla başlayan yeni süreç bugün tüm illerimizde başlıyor. Yapılan aşılama ile birlikte daha güzel günlere kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Tabi ki yaşanan bu sürecin istihdama olumsuz etkileri oldu. Bütün mücadelemiz salgından bir an evvel kurtularak hem ticarette, hem sosyal hayatta hem de özel hayatımızda eski günlerimize dönmeye yöneliktir."

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, Kovid-19 sürecinde istihdama yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir Valiliği, Mesleki Eğitim, İstihdam, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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