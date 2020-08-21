Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan kurum ziyaretleri - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'e görevinde başarılar dileyen Vali Akın, kurum binasında incelemelerde bulunarak personel ile sohbet etti.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğüne geçen Akın, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında İl Müdürü Dr. Ali Bulut'tan brifing aldı.

Her iki kurumdaki ziyaret ve incelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Akın, öncelikli amaçlarının vatandaşa kaliteli hizmet sunmak olduğunu, halkın işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasını önemsediklerini ifade etti.

Gençlerin bağımlılık yapan her türlü maddeden uzak kalmasını sağlayarak sportif aktivitelere yönelmesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne önemli görevler düştüğünü vurgulayan Vali Akın, "İlimizde, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi spora yönlendiren projeleri destekliyoruz. Gençlerimizi bilgili, donanımlı ve sağlıklı bir şekilde yetiştirme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün de pandemi sürecinde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Vali Akın, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs ile mücadele ülkemizde de devam etmektedir. Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda bizler de aldığımız kararları ilimizde uyguluyoruz. Tabii bu süreçte toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Salgınla mücadelede başarılı olmak için sağlık çalışanlarımız özveri ile çalışıyorlar. Bu süreçte yoğun bir çalışma örneği sergileyen kurum yöneticilerimize ve bütün sağlık personeline kolaylıklar diliyorum."