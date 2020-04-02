Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek sürüyor. Kırşehir Valisi Akın, kampanyaya bir maaşıyla destek oldu. Vali Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın himayelerinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Haydi Kırşehir, vakit dayanışma ve yardımlaşma vakti." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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