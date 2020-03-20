Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan nevruz mesajı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, baharın başlangıcı, bolluk ve bereketin simgesi olan nevruzun, başta Türkler olmak üzere Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan toplulukların kendi inanç ve kültürlerine göre kutladıkları bir bayram olduğunu ifade etti.

Türk kültüründe 'yeni gün' anlamına gelen nevruzun baharın gelişini ifade ettiği gibi milletin Ergenekon'dan çıkışını, özgürlüğe kavuşmasını da temsil ettiğini vurgulayan Akın, nevruz geleneğinin, tarihin bilinen ilk devirlerinden beri Türkler tarafından milli bayram olarak kutlandığını aktardı.