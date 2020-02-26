Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, İslam aleminde önemli bir yeri olan mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bazı gün ve gecelerin günah ve hatalardan arınılması için daha faziletli kılındığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kalplerimizin manevi doyuma ulaştığı bu özel zaman dilimlerinden birisi de mübarek üç aylardır. İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi'ni barındıran bereket ve mağfiret mevsimi üç aylar, tüm müminler için birer sevinç kaynağıdır. Bu zamanlarda insanlar birbirlerine daha hoşgörülü ve saygılı davranmakta, zor durumda olan insanlara daha çok yardım eli uzatmaktadır."

Regaip Kandili'nin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Akın, "mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin Kırşehirli hemşehrilerimize milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, Müslümanların birbirine kenetlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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