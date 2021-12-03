Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engellilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletin engelli vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, bazı engelli bireyler Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin daha iyi bir yaşam ve gelecekle ilgili beklentilerini ifade etme fırsatı bulduğu anlamlı bir gün olduğunu kaydetti.

Başta engelliler olmak üzere tüm insanlara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmanın, hayatı daha da güzelleştireceğine aktaran Vali Akın, şöyle devam etti:

"İnsani ve evrensel değerleri üstün tutan kadim bir medeniyete sahip olan Türk milleti hiçbir ayrım yapmadan her ferdini kucaklamaktadır. Bu büyük ailenin tüm fertlerinin kendini ifade edebilmesi, üretime katkıda bulunması ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olması bizleri mutlu etmektedir. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koymuştur. Devletimizin eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar pek çok alanda sağladığı destek engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli yaşam standartlarına ulaşmasını sağlamaktadır."

Ziyaretin ardından Vali Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve engelliler ile sohbet ederek, talep ve görüşlerini aldı.