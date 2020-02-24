Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Vergi bilinci oluşması için hassasiyet gösteriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi İbrahim Akın: 'Vergi bilinci oluşması için hassasiyet gösteriyoruz' - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Vergi bilinci oluşması için hassasiyet gösteriyoruz"

6 saat önce

Vergi Haftası nedeniyle İl Defterdarlığı tarafından yapılan ziyarette konuşan Vali İbrahim Akın, toplumda vergi bilinci oluşması için hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın:

Vergi Haftası nedeniyle İl Defterdarlığı tarafından yapılan ziyarette konuşan Vali İbrahim Akın, toplumda vergi bilinci oluşması için hassasiyet gösterdiklerini söyledi.


İl Defterdarı Yusuf Balcı, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek vergi haftası etkinlikleri kapsamında bilgilendirdi.


24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan Vergi Haftası kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgiler alan Vali Akın; Vergi Haftası'nda, vergi bilincinin toplumumuzda geliştirilmesi, verginin tüm tabana yayılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hassasiyet oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.


Devletin en büyük gelir kaynağının vergi olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Ülke olarak kalkınmamız, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması ve her alanda gelişmemiz vergilerin sağlıklı şekilde toplanmasına bağlıdır. Vatandaşlarımız da vergi konusuna gereken hassasiyeti göstermeli, vergi kaçakçılığını önleme konusunda devletimize yardımcı olmalıdır"dedi.


Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak'ın da yer aldığı ziyaret, İl Defterdarı Yusuf Balcı'nın Vergi Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi vermesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Vergi Haftası, Yusuf Balcı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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