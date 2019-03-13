Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Zinde ve Sağlıklı Nesiller Yetiştirme Gayretindeyiz"

Kaman ilçe Gençlik Merkezi ve Hirfanlı'da bulunan Ahi Evran Gençlik Kampında incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletin zinde ve sağlıklı gençler yetiştirme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Kaman ilçe Gençlik Merkezi ve Hirfanlı'da bulunan Ahi Evran Gençlik Kampında incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, devletin zinde ve sağlıklı gençler yetiştirme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.



Vali Akın, Kaman ilçesini ziyaret ederek Kaman Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Altuncan Hatun Kız Yurdu ve Hirfanlı'da bulunan Ahi Evran Gençlik Kampında incelemelerde bulundu.



Hizmet binalarında incelemelerde bulunarak brifing alan Vali Akın, Hirfanlı'da bulunan ve ülkemizin dört yanından gençlerin gelerek sosyal, sportif, kültürel ve kişisel faaliyetler yaptıkları Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına geçti.



Kırşehirli gençlerin spora olan ilgisini bildiklerini ve bu yönde önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Bilindiği gibi, sporcu gençlerimiz sportif yarışmalarda önemli dereceler alarak bizleri onurlandırmaktadır. Bizler de bu başarıların devamının gelmesi ve kalıcı olması için gereken desteği vermekteyiz."dedi.



Vali Akın'a programlarında Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Gençlik ve Spor İl Müdür Faruk Şahin, Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Kaman Yurt Müdürü ile Gençlik ve Spor ilçe personelleri eşlik etti. - KIRŞEHİR

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