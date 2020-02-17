Kırşehir ve Kırıkkaleli işletmeler UR-GE projesiyle uluslararası piyasaya açılıyor - Son Dakika
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Kırşehir ve Kırıkkaleli işletmeler UR-GE projesiyle uluslararası piyasaya açılıyor

6 saat önce

Kırşehir ve Kırıkkale'de faaliyette bulunan işletmeler, "TR 40-71 Agrobusiness Kırsal Kalkınma ve Uluslararası Rekabet Gücü" projesi ile uluslararası piyasada rekabet gücünü artıracak.

Kırşehir ve Kırıkkaleli işletmeler UR-GE projesiyle uluslararası piyasaya açılıyor, System.String[]

Kırşehir ve Kırıkkale'de faaliyette bulunan işletmeler, "TR 40-71 Agrobusiness Kırsal Kalkınma ve Uluslararası Rekabet Gücü" projesi ile uluslararası piyasada rekabet gücünü artıracak.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliğinde hazırladıkları projede ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (UR-GE) kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen "TR 40-71 Agrobusiness Kırsal Kalkınma ve Uluslararası Rekabet Gücü" projesi kapsamında her iki ilde eğitim toplantıları düzenlendiğini belirten Yılmaz, Kırıkkale'den 11, Kırşehir'den de 4 firmanın uluslararası rekabet konusunda mesafe sağladığını ifade etti.

Proje kapsamında Kırşehir ve Kırıkkale'ye alım heyetlerinin geleceğini vurgulayan Yılmaz, projeye dahil olan üyelerin de ihracat amaçlı olarak Avrupa'daki 3 ülkeye giderek incelemelerde bulunacağını dile getirdi.

Yılmaz, "Her iki odadan bu projeye dahil olan üyelere eğitimler verildi. Rapor hazırlandı, bakanlığa sunuldu. Yurt dışından alım heyetleri gelecek, bizim üyelerimiz arasından da yurt dışına gidecekler olacak. Burada hedefimiz, tarım ve gıda sektörlerindeki üyelerin küme oluşturarak ortak vizyon ve strateji çerçevesinde ihracat potansiyellerini artırmak." dedi.

Çalışmalar ile bir ihracat kümelenmesinin sağlandığına işaret eden Yılmaz, aynı kapsamda oda bünyesinde İhracat Ofisinin de hizmete girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İhracat Ofisimizde danışmanımız göreve başladı. Her ayın ikinci günü danışmanımız burada. Tavukçuluk ve mobilya üretimi yapan iki firmamız danışmanlık almaya başladı. Birebir nokta atış pazar bulma çalışmalarımız başlatıldı. Üyelerimizden hiç ücret almıyoruz. Tamamen ücretleri odamız ödüyor. Çok yüksek ihracat potansiyelli firmalara danışmanlık yapıyor çalıştığımız danışmanımız. Daha önceki projelerimizde de beraber çalışmıştık."

Kırıkkale, Kırşehir, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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