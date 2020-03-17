Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı - Son Dakika

Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı

17 dakika önce

Kırşehir ve Niğde'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı, System.String[]

Kırşehir ve Niğde'de, yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.


Kırşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar, gece aralıklarla etkisini sürdürdü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle başta Ankara kara yolu olmak üzere Yozgat, Aksaray ve Nevşehir kara yollarında kar sürgünleri oluştu.

Karayolları 61'inci Şube Şefliği ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle kar sürgünlerinin oluşturduğu don ve buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri, gece saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolunda meydana gelen 9 farklı yaralamalı trafik kazasına müdahale ederek, yolda kalan araçların sürücülerine yardımcı oldu.

Kırşehir Özel İdaresi de 11 ekiple, kar ve tipi nedeniyle kapanan 23 köy yolunu ulaşıma açtı.

Niğde

Niğde'de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi buzlanmaya neden oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kırşehir, Yozgat, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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