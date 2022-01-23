Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kırşehir ve Niğde, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar tipi şeklinde devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümleri başta olmak üzere kenti çevre illere bağlayan yollarda tipi nedeniyle zaman zaman kar sürgünleri oluştu.

Karayolları Kırşehir 61. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, geceden itibaren buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kırşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi ve Kent Park'ta, kar yağışı ve biriken karlar görsel şölen sundu.

Niğde

Niğde'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Niğde- Çiftlik, Çiftlik- Altunhisar kara yolları, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 34, ilçelerden Çiftlik'te 9, Ulukışla'da 38, Çamardı'nda 21, Bor'da 23 ve Altunhisar'da 6 köy yolunu ulaşıma açık tutmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.