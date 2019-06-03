Son Dakika Haberleri: Kırşehir yerel basınına destek çağrısı
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Kırşehir yerel basınına destek çağrısı

43 dakika önce

Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık, yerel medya çalışanlarının zor durumda olduğunu belirterek, yapılan etkinlikler yoluyla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Kırşehir yerel basınına destek çağrısı, System.String[]
Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık, yerel medya çalışanlarının zor durumda olduğunu belirterek, yapılan etkinlikler yoluyla destek verilmesi gerektiğini belirtti.
KIRGARAT-C'den yapılan açıklamaya göre, cemiyet üyesi basın mensupları Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile iftar programında bir araya geldi..
Öğretmenevinde gerçekleştirilen iftar programında, Yanık, yerel basının sorunlarıyla ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.
Yerel gazeteci ve medya çalışanlarının yaşadıkları sorunları anlatan Yanık, şunları kaydetti:
"Sayın valimiz, yerel medya temsilcilerinin alanlarında yaşadığı sorunların çözümüne duyarsız kalmıyor. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı medya çalışanları zor bir süreç geçirmekteler. Yapılan etkinlikler aracılığıyla basına destek verilmelidir. Yine resmi ilanların çok düştüğü görülüyor. Bu durumun bir nebzede olsa düzeleceği ve artacağı beklentisi içerisindeyiz."
Sorunları dinleyen Vali Akın da, toplumun aydınlatılma sürecinde medyanın oynadığı rolün önemine dikkati çekerek, "Toplumun sorunlarının aktarılmasında medya kurumlar arası dengeyi de kurarak önemli rol oynar. Basının toplumun sorununu iletirken hassas bir dil kullanıyor olması toplumsal gelişim açısından da önemli hal almakta, hassasiyetin ve hoşgörünün devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Kırşehir, Güncel
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