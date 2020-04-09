KIRŞEHİR Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRŞEHİR Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı - Son Dakika

KIRŞEHİR Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı

24 dakika önce

Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındıKIRŞEHİR'de yurt dışından gelen kadın, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı.

Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı

KIRŞEHİR'de yurt dışından gelen kadın, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Kadının yaşadığı binada 6 kişinin daha koronavirüse yakalandığı tespit edilince, 2 bloklu site karantinaya alındı.

Yurt dışından Kervansaray Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu sitedeki evine gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, sağlık ekipleri kadının yaşadığı 80 ailenin oturduğu sitede oturanları kontrol etti. Yapılan çalışmada, binada yaşayan 6 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bloklu sitenin dün akşam saatlerinde karantina altına alınmasına karar verdi.

Test sonucu pozitif çıkan 7 kişinin tedavisi hastanede sürerken, polis karantina altına alınan site çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Siteye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, vatandaşların da siteye yaklaşmasına müsaade edilmiyor. Sitedeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi de Ali K.'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. Mahallede yaşayanların 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

KIRŞEHİR Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:17 Kaynak: DHA

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