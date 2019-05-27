Son Dakika Haberleri: Kırşehirli atlet yine şampiyonluğa koştu

Kırşehirli atlet yine şampiyonluğa koştu

3 saat önce

Kırşehirli atlet İsmail Tekbıçak, Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinde yaş ve kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak sevinç yaşattı.

Kırşehirli atlet yine şampiyonluğa koştu, System.String[]
Kırşehirli atlet İsmail Tekbıçak, Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinde yaş ve kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak sevinç yaşattı.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinin İzmir'de yapıldığı ifade edildi.
25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Komple Atlet Ligi Olimpik Deneme Yarışmaları Türkiye Finallerinde Kırşehir adına yarışan İsmail Tekbıçak'ın birinci olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"U-20 erkeklerde İsmail Tekbıçak, 2019 sezonunda bir kez daha zirveye çıktı. Salonun en başarılı ismi olan sporcumuz İsmail, 6084 puan yaparak U-20 dekatlon yarışmasında tüm zamanlar listesinde 6000 puanın üzerine çıkan altıncı Türk atlet olarak kayıtlara geçti. Ayrıca sporcumuz İsmail Tekbıçak 2-3 Temmuz 2019 tarihinde Romanya'da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonasında Ay Yıldızlı Milli Takım forması ile ülkemizi ve ilimiz Kırşehir'i temsil edecek."
Başarılı sporcunun antrenörü Ziya Kaya da İsmail Tekbıçak'ın kendi alanında gelecek vaat eden sayılı sporcular arasında yer aldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:34 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:00:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehirli atlet yine şampiyonluğa koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]