Son Dakika Haberleri: Kırşehirli boksörler Türkiye finallerinde
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Kırşehirli boksörler Türkiye finallerinde

1 saat önce

Türkiye Boks Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Grup Müsabakalarında mücadele eden 3 sporcunun Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

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Türkiye Boks Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Grup Müsabakalarında mücadele eden 3 sporcunun Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'da düzenlenen Ferdi Boks Şampiyonası'na Kırşehirli sporcular da katıldı.

Konya'da gruplarında mücadele eden Kırşehirli sporculardan 81 kilogramda Mustafa Dağdeviren ikinci olarak gümüş, 91 kilogramda Ahmet Uysal ve +91 kilogramda Kudret Can Murt üçüncülükle bronz madalya sahibi oldular.

Grup müsabakaları kapsamında ilk üçe giren sporcular 22-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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