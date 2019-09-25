Kırşehirli boksörlerden İl Müdürü Yıldız'a ziyaret

Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası Kırşehir Boks antrenörü ve sporcuları, Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Aslan Yıldız, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yıldız, "Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası için ilimizde bulunan boks antrenörleri ve sporcuları bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK