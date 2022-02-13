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Kırşehirli çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor - Son Dakika

Kırşehirli çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

13.02.2022 13:30
Kırşehirli çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor

Kırşehir'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğun mesai harcıyor.

Kırşehir'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğun mesai harcıyor.

Çiçekçi Buğra Kaan Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü için sipariş edilen ürünleri hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen gülün fiyatının 25-30 lira arasında değiştiğini belirten Aras, "Önceden daha büyük buket sipariş veriliyordu ama şu an maddi durumdan dolayı biraz daha küçük buketler tercih ediliyor." dedi.

Çiçekçi Serkan Erer ise "Yarın için şimdiden gelen siparişler var, onları hazırlıyoruz. Pazartesi de dağıtımına başlayacağız. Fiyat artışları maalesef çiçekleri de etkiledi. Bu durumu müşterimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Herkesin sevgisini sevdiğine göstermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her bütçeye göre ürünleri hazırlıyoruz." diye konuştu.

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Sevgililer Günü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehirli çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehirli çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanıyor - Son Dakika
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