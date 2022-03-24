Kırşehirli Eğitimciler Derneğinden konferans - Son Dakika
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Kırşehirli Eğitimciler Derneğinden konferans

24.03.2022 13:31
Kırşehirli Eğitimciler Derneğinden konferans

Kırşehir'de "Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme Politikaları Konferansı" düzenlendi.

Kırşehir'de "Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme Politikaları Konferansı" düzenlendi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da faaliyet gösteren Kırşehirli Eğitimciler Derneğinin Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği konferansın açılışında konuşan Vali İbrahim Akın, kentin eğitim alanında başarılı olduğunu ifade etti.

Bu başarının devamı adına ilin yöneticileri olarak okul binaları ile teknolojik araç ve gereçlerin yenilenmesi için gayret gösterdiklerini belirten Akın, son 20 yılda Kırşehir'deki okulların yüzde 75'inin yenilendiğini aktardı.

Öğrencilerin son derece modern, ferah ve elverişli binalarda eğitim aldığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla ülkemiz ortalamasına göre çok daha iyi konumdayız. Son zamanlarda yaşadığımız pandemi sürecinde öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken tedbirleri aldık. Değerli öğretmenlerimizin destekleri ile ilimizin eğitim seviyesini bulunduğu noktadan daha üst noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz. Bugün Kırşehir eğitimde marka kent diyebiliyorsak bu başarıda siz idarecilerin ve öğretmenlerimizin büyük katkısı vardır."

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, konferansta yaptığı konuşmada, öğretmen ve yönetici yetiştirmede çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Eğitimdeki başarısıyla övünç kaynağı olan Kırşehir'deki eğitimcilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Vural, "Tüm paydaşların ortak çalışması ve gayretiyle Kırşehir'in eğitim kalitesinin daha üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Eğitimde başarılı olan Kırşehir'de eğitimci olmaktan dolayı kendinizi şanslı hissetmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

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Öğretmen, Kırşehir, Ankara, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehirli Eğitimciler Derneğinden konferans - Son Dakika


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