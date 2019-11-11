Son Dakika Haberleri: Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı
Son Dakika Güncel Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı

Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen şiir buluşmasına katıldı.

Kırşehirli gazeteci Demirbaş, 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına katıldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli gazeteci Soner Demirbaş, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen şiir buluşmasına katıldı.


7 ülkeden 25 şairin katılımıyla gerçekleşen programda yılın onur konuğu Şükrü Erbaş oldu. Şölen Erbaş'ın imza günü etkinliği sonrası başladı.


Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması açılış töreni sonrasında Barışa Ezgiler konseri ile son buldu. Demirbaş, uluslararası düzenlenen şiir buluşmasında kendi şiirlerinin yanı sıra Macar şair Marton Simon'un "On Good Things" (İyi Şeyler) şiirini okudu. - KIRŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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