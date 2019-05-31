Son Dakika Haberleri: Kırşehirli Gazeteciler Vali Akın ile iftarda buluştu
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Kırşehirli Gazeteciler Vali Akın ile iftarda buluştu

2 saat önce

Kırşehir'de gazetecilerle bir araya gelen Vali Akın, medyanın sorunları üzerine düzenlenen iftarda buluştu.

Kırşehirli Gazeteciler Vali Akın ile iftarda buluştu, System.String[]
Kırşehir'de gazetecilerle bir araya gelen Vali Akın, medyanın sorunları üzerine düzenlenen iftarda buluştu.

Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti tarafından organize edilen iftar programına Vali İbrahim Akın ile birlikte medya temsilcileri katıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı öncesinde Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile sohbet eden basın temsilcileri Kırşehir'de yerel basının sorunları ve bu sorun çözümü noktasında yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, toplumun aydınlatılma sürecinde medyanın oynadığı rolün önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Toplumun sorunlarının aktarılmasında medya kurumlar arası dengeyi de kurarak önemli rol oynar.

Basının toplumun sorununu iletirken hassas bir dil kullanıyor olması toplumsal gelişim açısından da önemli hal almakta, hassasiyetin ve hoşgörünün devamını diliyorum"dedi.

Gazetecilerin ve medya çalışanlarının yaşadıkları sorunları anlatan Cemiyet Başkanı Yanık ise konuşmasında;

"Yerel medya temsilcilerinin alanlarında yaşadığı sorunların çözümüne duyarsız kalmıyorsunuz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı medya çalışanları zor bir süreç geçirmekteler. Yapılan etkinlikler aracılığıyla basına destek verilmelidir. Yine resmi ilanların çok düştüğü görülüyor. Bu durumun bir nebzede olsa düzeleceği ve artacağı beklentisi içerisindeyiz. "ifadelerini kullandı.

İftar programı, Başkan Yanık'ın Vali İbrahim Akın'a Kırşehir basınına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi sunumu ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:06 Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel
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