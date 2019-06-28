Son Dakika Haberleri: Kırşehirli genç atlet Türkiye ikincisi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehirli genç atlet Türkiye ikincisi oldu

1 saat önce

Kırşehirli genç atlet İsmail Tekbıçak, katıldığı atletizm şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde ederek sevinç yaşattı.

Kırşehirli genç atlet Türkiye ikincisi oldu, System.String[]
Kırşehirli genç atlet İsmail Tekbıçak, katıldığı atletizm şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde ederek sevinç yaşattı.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye U-20 ve U-23 Atletizm Şampiyonası'na 700 sporcu katıldı.
Bursa Atıcılar Pistinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında Kırşehir adına müsabakalara katılan sporcu İsmail Tekbıçak, U-20 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye ikinciliği derecesi elde eden İsmail Tekbıçak ve antrenörü Ziya Kaya'yı tebrik ederek, başarı ile şehre sevinç yaşattığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Kırşehir, Genç, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 18:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehirli genç atlet Türkiye ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]