Son Dakika Haberleri: Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi
Son Dakika Güncel Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi

Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi

1 saat önce

Antalya Merkezli kurulan Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Derneği (Genç-Der) tarafından yapılan görev dağılımında Kırşehirli gazete muhabiri Didem Ceylan, Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kırşehirli genç gazeteciye, Genç-Der'de Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi, System.String[]

Antalya Merkezli kurulan Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Derneği (Genç-Der) tarafından yapılan görev dağılımında Kırşehirli gazete muhabiri Didem Ceylan, Basın Enformasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


Genç-Der'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Ceylan, Antalya merkezli Genç-Der'in Türkiye genelinde teşkilatlanmasını yaptığını söyledi. Genç-Der Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel, yapılan görevlendirmelerle ilgili yaptığı açıklamada; "Yönetim Kurulu Toplantımızda; Kurul Başkanlarımızı ve Kurul Üyelerimizi oy birliğiyle seçtik. Oluşturulan 10 kurul ve alt ekipleriyle genç bir kadro ile yola çıktık. Büyük bir aile olarak Türkiye genelinde çalışma yürütecek arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"dedi.


Gönüllülük esası ile çalışma yürütecek Genç-Der, önceliğini ise gençlerin örgütlenmesi ve hayallerinin hayata geçmesi olarak belirliyor. - KIRŞEHİR

Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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