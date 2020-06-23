Kırşehirli hayırseverden tekerlekli sandalye bağışı - Son Dakika

Kırşehirli hayırseverden tekerlekli sandalye bağışı

Şirin Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, yurt dışında yaşayan Kırşehirli hayırsever tarafından alınan yedi tekerlekli sandalyenin, engellilere dağıtıldığını söyledi.

Şirin Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, yurt dışında yaşayan Kırşehirli hayırsever tarafından alınan yedi tekerlekli sandalyenin, engellilere dağıtıldığını söyledi.

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Şirin Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan Kırşehirli Zehra Demirkalp'in kentte yaşayan bazı engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye bağışladığını dile getirdi.

Bedensel engelli vatandaşların en büyük gereksinimlerinin tekerlekli sandalye ve benzeri ürünler olduğunu aktaran Avkapan, hayırseverin gönderdiği tekerlekli sandalyelerin, farklı köy ve mahallelerdeki ihtiyaç sahibi engellilere kısa süre içinde ulaştırıldığını da aktardı.

Engelli vatandaşların kalan ömürlerini, bireysel hareket etme özgürlüğüne kavuşarak sağlamaları için çalıştıklarını vurgulayan Avkapan, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalye, bedensel engelliler için lüks bir araç değil günlük hayatını asgari şartlarda sağlamaları için aslında zorunlu bir ihtiyaçtır. Kırşehir'de tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan fakat maddi durumu müsait olmayan çok fazla vatandaşımız var. Yapılan her tekerlekli sandalye bağışı, engelli bir kişinin hayatına ışık tutacaktır. İhtiyacı olan bir engelliye yapılan bu yardım, onları kalan ömürlerin de daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Bağışta bulunan Zehra Demirkalp'e de teşekkür ederiz."

Kırşehir, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:47 Kaynak: AA

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