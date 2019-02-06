Kırşehirli Karateciler 11 Madalya Kazandı
1 saat önce
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakalarında Kırşehirli sporcular 11 madalya kazandı.
Türkiye
Karate Federasyonu tarafından Ankara
'da düzenlenen Başkent Karate Ligi müsabakalarında Kırşehirli sporcular 11 madalya kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan
Belediye Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 22 ilden 985 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular derece almak için ter döktü.
Kırşehirli karateciler Merve Mina Bozkurt, Sude Varol, Ahmet Can
Özdemir, Arda Kurt, Furkan Çakır ve Serkan
Gündem altın, Beyza Nur
Can, Ahmet Atik
Aslan, Arda Beygo, Yunus Uğurlu
ve Enes Uğurlu bronz madalya kazandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Resmen Kuruldu
Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü