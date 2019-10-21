Son Dakika Haberleri: Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta

Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un naaşı, hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kırşehirli şehidin cenazesi Adli Tıp'ta, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'te şehit olan Kırşehirli Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un naaşı, hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Hatay Hassa'da görevliyken terör örgütü PYD/ PKK'ya yönelik yapılan sınır ötesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun, terör örgütünün düzenlediği saldırıda ağır yaralanmış, Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Coşkun'un naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Kırşehirli şehidin cenazesi ailesine teslim edilecek.


Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, ailesinin isteği üzerine Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Adli Tıp, Piyade, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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