Son Dakika Haberleri: Kırşehirli Şehit Aileleri moral pikniğinde buluştu
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Kırşehirli Şehit Aileleri moral pikniğinde buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "şehit aileleri ve gönüllüler projesi" kapsamında, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Şehit Ailelerine yönelik piknik organize edildi.

Kırşehirli Şehit Aileleri moral pikniğinde buluştu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "şehit aileleri ve gönüllüler projesi" kapsamında, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Şehit Ailelerine yönelik piknik organize edildi.

Gölhisar Parkı'nda düzenlenen pikniğe 60'a yakın şehit ailesi katıldı. Piknik öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar okundu.

Yapılan piknik organizasyonu ile birlikte şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018 yılı Gençlik projeleri destekleme programı çerçevesinde "şehit aileleri ve gönüllü gençler" adlı projede derneğimiz sosyal ve kültürel anlamda yapmış olduğu etkinliklerle her zaman şehit ailelerimizin yanlarında olduğunun göstergesidir."dedi.

Kırşehir'de Şehit Ailelerine yönelik yapılan projeler ile öğrencilerin sorumluluk almaları, şehitlik mertebesinin kutsallığı, sevgi ve saygının aşılanması, şehit ve gazi ailelerine her zaman destekleyici olduğumuzu anlatmak, unutulmadıklarını göstermek, farkındalık kazandırmak, birlik ve dayanışmanın gücünü göstermek amaçlanıyor. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel
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