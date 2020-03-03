Kırşehirli şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehirli şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Kırşehirli şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek

11 dakika önce

Kırşehirli şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kırşehirli şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Kırşehirli şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2009 yılında şehit olan Astsubay Ferhat Erdem'in annesi Dönüş Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib şehitleri ve aileleri için sabaha kadar dua ettiğini söyledi.

O gece hiç uyumadığını anlatan Erdem, şehit askerlere kendi oğlu kadar üzüldüğünü vurgulayarak, "Allah anne ve babalarına dayanma gücü versin. Biz de aynı onlar gibiydik." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen anne Erdem, şöyle devam etti:

"İdlib'de şehit olanlara çok üzüldük. Şehit olmayınca vatan olmaz. Her zaman devletimizin yanındayız. İnşallah onlar şehitlerimizin kanını yerde koymayacaklar, vatan sağ olsun. Bahar Kalkanı Harekatı yapıyorlar, Allah askerimizin burnunu bile kanatmasın, devletimize zeval vermesin, her zaman onların yanındayız. Şehit annesi olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyorum."

Hakkari Şemdinli'de 2018'de şehit olan Piyade Er Süleyman Sevim'in babası Yunus Sevim de tıpkı oğlunun şehit haberini aldığı gece gibi İdlib saldırısı haberini duyunca çok üzüldüğünü ifade etti.

İçinin kan ağladığını ve şehitlerin hepsinin evladı gibi olduğunu vurgulayan Sevim, "Allah makamlarını cennet eylesin. Devletimiz, hükümetimiz de bu olayın ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlattı. Şehit babası olarak askerimizin yanındayım. Bahar Kalkanı Harekatı ile devletimizin, askerlerimizin intikamını alacağından hiçbir şüphem yok. Daima askerimizin ve devletimizin destekçisiyiz." diye konuştu.

Kardeşi Muzaffer Kılıçaslan'ı 1999 yılında Şırnak'ta vatan için şehit veren Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da hiçbir saldırının Türk devletini ve ordusunu yıldıramayacağını kaydetti.

Devlet ve millet olarak bu acı olayda birlik ve beraberlik içinde bulunmaya devam edeceklerine vurgu yapan Kılıçaslan, "Yaşananlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin azmini, kararlılığını kıramayacaktır. Milletimiz bir ve beraberdir. Askerimizin, ordumuzun yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu saldırının karşılığını en iyi şekilde vermiştir, verecektir." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak
Son Dakika: TSK, Esed'e ait bir savaş uçağını daha düşürdü İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap

Son Dakika Haberleri
14:40 Müslüm Gürses vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı
14:21 Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
14:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
14:07 Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
13:42 Ünlü oyuncunun sütü neden kesildi? İşte cevabı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 14:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehirli şehit ailelerinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]