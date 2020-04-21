Kırşehirli şehit ailelerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, aralarında topladıkları 8 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya şehit aileleri olarak destek vermeyi arzu ettiklerini söyledi.

Şehit yakınlarının böyle bir milli dayanışmaya büyük istekle katıldıklarını belirten Kılıçaslan, toplanan 8 bin lirayı kampanya için açılan banka hesabına yatırdıklarını dile getirdi.

Kılıçaslan, zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizler Kırşehirli şehit aileleri olarak her zaman devletimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Mutlaka bu zor günler birlik ve beraberlik içinde bir süre sonra sona erecek. Bizim de bu dönemde elimizden gelen yardımı millet olarak, insan olarak birbirimizle dayanışmak suretiyle yapmamız gerekiyor. Bu süreci de ancak zaten böyle atlatabiliriz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisi şerifiyle başkalarının derdiyle de dertlenmemiz gerekiyor."

Mutlu Kılıçaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortadan kalkması için fedakarca görev yapan devlet yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, halkın da bu süreçte evde kalarak koronavirüsle mücadeleye destek olmasını istedi.