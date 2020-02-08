Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı - Son Dakika
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Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı

6 saat önce

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Kırşehirli sporcu Melike Nur Güneş, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Kırşehirli sporcu Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı, System.String[]

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Kırşehirli sporcu Melike Nur Güneş, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Kırşehirli sporculardan Melikenur Güneş, 48 kilogramda birinci olarak altın madalya kazandı.

Güneş, Türkiye birinciliği derecesinin ardından Nisan ayında İtalya'da yapılacak Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Öte yandan aynı şampiyonada 57 kilogramda Gonca Gül Yılmaz Türkiye ikincisi olup gümüş madalya ve 38 kilogramda Belinay Hilal İnel de Türkiye üçüncülüğü derecesi elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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