Kırşehirli sporcu Balkan dördüncüsü oldu

Kırşehirli sporcu Romanya'da yapılan 49. Balkan U 20 Atletizm Şampiyonasında dördüncü oldu.

Kırşehirli sporcu Romanya'da yapılan 49. Balkan U 20 Atletizm Şampiyonasında dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 49. Balkan U 20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 ülkeden 300'e yakın atlet yarıştı.

Milli takım formasıyla yarışan Kırşehirli sporcu İsmail Tekbıçak, dekatlon branşında dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Tekbıçak ve antrenörü Ziya Kaya'yı tebrik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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