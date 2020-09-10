Kırşehirli sporcu Balkan şampiyonasında - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin, Kırşehirli sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası 3000 metrede Türkiye ikincisi olan Urkuş Işık ile 400 metre engellide Türkiye ikincisi İsmail Tekbıçak, Şahin'i ziyaret etti.

Sporculara başarı dileyen Şahin, Urkuş Işık'ın Balkan şampiyonasına katılma hakkı elde ettiğini aktardı.

Türkiye ikinciliği elde eden her iki sporcudan daha büyük başarılar beklediklerini vurgulyan Şahin, "Balkan şampiyonasında milli forma ile ülkemizi ve Kırşehir'i temsil edecek olan sporcumuz Urkuş Işık bizi gururlandırdı. İnşallah sporcumuz mili forma ile Balkan şampiyonasında şampiyon olur ve İstiklal Marşımızı gururla okutur. Hedefimiz Balkan şampiyonası ile kısıtlı kalmamalı, Avrupa şampiyonası, belki de dünya ve olimpiyat oyunlarına kadar gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, sporcuların bu başarıyı kazanmasında emeği olan atletizm antrenörü Ziya Kaya'yı da tebrik etti.