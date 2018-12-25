Son Dakika Haberleri: Kırşehirli Sporcu Judo Milli Takımına Seçildi

Kırşehirli Sporcu Judo Milli Takımına Seçildi

1 saat önce

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonasında ikincilik elde eden Kırşehirli judocu Yavuz Yaralı, milli takıma seçilerek sevinç yaşattı.

Kırşehirli Sporcu Judo Milli Takımına Seçildi, System.String[]
Türkiye Büyükler Judo Şampiyonasında ikincilik elde eden Kırşehirli judocu Yavuz Yaralı, milli takıma seçilerek sevinç yaşattı.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonasında ikinci olan Yaralı'nın antrenörü Furkan Göltaş, İl Müdürü Emre Aslan'ı ziyaret etti.

Göltaş, başarılı sporcu Yaralı'nın Sakarya'da bulunması nedeniyle ziyarete katılamadığını belirterek, hedeflerinin Avrupa'da başarı elde ederek olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Aslan da judoda büyük bir başarıya imza atan Yaralı ve antrenörünü kutlayarak, milli takım kadrosunda yer almasından dolayı başarı diledi.

Ziyarete, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Şahin de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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