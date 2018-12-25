Kırşehirli Sporcu Judo Türkiye 2'ncisi Oldu
1 saat önce
Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.
Türkiye
Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.
20- 21 Aralık
tarihleri arasında Antalya
'da düzenlenen şampiyonaya Kırşehir'i temsil eden Yavuz Yaralı 66 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sporcu Yaralı elde ettiği derecenin ardından Milli Takım ile birlikte 22 Haziran 2019 tarihlerinde Belarus
'ta yapılacak olan Avrupa
Judo Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer
Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı
Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir
Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu