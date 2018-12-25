Son Dakika Haberleri: Kırşehirli Sporcu Judo Türkiye 2'ncisi Oldu

Kırşehirli Sporcu Judo Türkiye 2'ncisi Oldu

1 saat önce

Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.

Kırşehirli Sporcu Judo Türkiye 2'ncisi Oldu, System.String[]
Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği turnuvada Kırşehirli sporcu Türkiye 2'ncisi oldu.

20- 21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonaya Kırşehir'i temsil eden Yavuz Yaralı 66 kilogramda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sporcu Yaralı elde ettiği derecenin ardından Milli Takım ile birlikte 22 Haziran 2019 tarihlerinde Belarus'ta yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Spor
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