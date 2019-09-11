Son Dakika Haberleri: Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu
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Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

1 saat önce

Kırşehirli sporcu Arda İşgüzar, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Kırşehirli sporcu Arda İşgüzar, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56 ilden 600 sporcu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda madalya sahibi olmak için ter döktü.


Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada Kırşehir adına yarışan sporcu Arda İşgüzar, 40 kilogramda Türkiye şampiyonu olup altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Tekvando şampiyonu olan İşgüzar ve antrenörlerini tebrik etti.

Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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