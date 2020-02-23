Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Kırşehirli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

7 saat önce

Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler kros yarışmasında Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, Türkiye şampiyonu oldu.

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Okul sporları faaliyet programında yer alan gençler kros yarışmasında Kırşehirli sporcu Urkuş Işık, Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençler kros Türkiye Şampiyonası Osmaniye'de düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden 528 atletin katıldığı müsabakalarda, sporcular koşu parkurlarında ter dökerek, yarıştı. Müsabakaların sonunda Kırşehirli sporcu Urkuş Işık tüm rakiplerini geride bırakarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, gençler kros Türkiye Şampiyonu olan Işık'ı ve antrenörü Ziya Kaya'yı tebrik ederek, başarılar diledi.

Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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