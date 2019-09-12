Son Dakika Haberleri: Kırşehirli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu
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Kırşehirli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

1 saat önce

Kırşehirli sporcu Doğuhan Eflatun, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kırşehirli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]

Kırşehirli sporcu Doğuhan Eflatun, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 56 ilden 600 sporcu ve antrenör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 2019 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada sporcular, zorlu mücadelelerde madalya sahibi olmak için ter döktü.

Şampiyonada Kırşehir adına 45 kilogramda yarışan Doğuhan Eflatun, Türkiye üçüncü olarak, gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Eflatun ve antrenörlerini tebrik edip, başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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