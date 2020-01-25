Kırşehirli sporcular İstanbul'daki festivalden madalyayla döndü

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Türkiye Atletizm Festivalinde dereceye girerek madalya sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye Atletizm Festivaline 914 sporcu katıldı.

Kırşehirli sporculardan yüksek atlamada Muhammed Enes Kılıç altın, engelli koşu parkurunda Talha Urtekin gümüş, Recep Furkan Şahin bronz madalya kazandı.

Muhammed Enes Kılıç, Türk Milli Takım kampına davet edildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer, derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.