Kırşehirli sporcular İstanbul'daki festivalden madalyayla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırşehirli sporcular İstanbul'daki festivalden madalyayla döndü - Son Dakika Spor

Kırşehirli sporcular İstanbul'daki festivalden madalyayla döndü

6 saat önce

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Türkiye Atletizm Festivalinde dereceye girerek madalya sahibi oldu.

Kırşehirli sporcular İstanbul'daki festivalden madalyayla döndü, System.String[]

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Türkiye Atletizm Festivalinde dereceye girerek madalya sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye Atletizm Festivaline 914 sporcu katıldı.

Kırşehirli sporculardan yüksek atlamada Muhammed Enes Kılıç altın, engelli koşu parkurunda Talha Urtekin gümüş, Recep Furkan Şahin bronz madalya kazandı.

Muhammed Enes Kılıç, Türk Milli Takım kampına davet edildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer, derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

İstanbul, Kırşehir, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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