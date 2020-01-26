Kırşehirli sporcular uluslararası turnuvada milli formayla ter dökecek - Son Dakika
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Kırşehirli sporcular uluslararası turnuvada milli formayla ter dökecek

6 saat önce

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Kırşehirli sporcular Ramazan Altıntaş ve Ömer Toker, elde ettikleri derecelerle Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında mücadele edecek.

Kırşehirli sporcular uluslararası turnuvada milli formayla ter dökecek, System.String[]

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Kırşehirli sporcular Ramazan Altıntaş ve Ömer Toker, elde ettikleri derecelerle Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasına katılan Kırşehirli sporcular Ramazan Altıntaş 68 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda mücadele eden Ömer Toker ise yedinci oldu.

Altıntaş ve Toker 3-5 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında milli takım forması ile mücadele edecek.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik ederken, başarı diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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