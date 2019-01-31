Son Dakika Haberleri: Kırşehirli Sporcuların Başarısı

Kırşehirli Sporcuların Başarısı

19 dakika önce

Kırşehirli sporcular, U-14 Türkiye Salon Atletizm Yarışmasında Türkiye dereceleri elde etti.

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Kırşehirli sporcular, U-14 Türkiye Salon Atletizm Yarışmasında Türkiye dereceleri elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2006-2008 doğumlu 574 atletin katıldığı U-14 Türkiye Salon Atletizm Yarışmasının, 60 metre düz ve engelli, bin metre, yüksek atlama, uzun atlama ve 4×100 bayrak branşlarında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2007 doğumlu Muhammed Enes Kılıç, yüksek atlama branşında yaşıtları arasında birinci, uzun atlama branşında ise üçüncü oldu. 11 sporcunun değerlendirildiği genel sıralamada ise Muhammed Enes Kılıç, Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yarışmaların ardından altın ve gümüş madalya kazanan Kılıç, elde ettiği bu dereceler ile İstanbul'da yapılacak milli takım kampına davet edildi. Uzun atlamada da 2006 doğumlu Talha Urtekin Türkiye dördüncüsü oldu." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA

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