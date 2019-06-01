Son Dakika Haberleri: Kırşehirli sporcuların başarısı
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Kırşehirli sporcuların başarısı

1 saat önce

Kırşehirli sporcular farklı branşlarda katıldıkları Türkiye şampiyonasında iki üçüncülük elde etti.

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Kırşehirli sporcular farklı branşlarda katıldıkları Türkiye şampiyonasında iki üçüncülük elde etti.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Kırşehir'li sporcu Cemal Kuzu Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
İzmir'de yapılan Judo şampiyonasında 42 kilogramda mücadele eden Cemal Kuzu, 6-7 Temmuzda 2019 tarihinde Romanya'da yapılacak Balkan şampiyonasına da gitmeye hak kazandı.
Öte yandan Kütahya'da yapılan U-18 Kulüpler Ligi atletizm final yarışmalarında Kırşehir adına katılan Beytullah Kaya 2000 metre engellide Türkiye üçüncüsü oldu.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye üçüncülüğü derecesi elde eden Cemal Kuzu ve Beytullah Kaya ile antrenörlerini tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:19 Kaynak: AA
Kuzu, Kırşehir, Türkiye, Güncel
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